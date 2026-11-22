Москва22 ноя Вести.Под руководством патриарха Московского и всея Руси Кирилла произошло не только физическое восстановление и строительство храмов РПЦ, но и укрепление роли православия как государствообразующей, цивилизационной и культурообразующей основы Отечества и стран Святой Руси. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал заместитель управляющего делами Московской Патриархии архиепископ Зеленоградский Савва.

Он отметил, что деятельность патриарха включает как осязаемые, поддающиеся визуальному восприятию достижения, так и множество невидимых, но не менее значимых свершений.

Можно говорить о каких-то конкретных вещах, например, при нем было построено больше ста новых храмов в Москве и не только в Москве, во всех регионах строятся новые храмы, а старые храмы восстанавливаются. Но это, что называется, камни. Очень существенно увеличилось число духовенства. Но и главное: Святейший патриарх дал людям понимание, что церковь — это основа нашей жизни. Православие — это государствообразующая, цивилизационно-образующая, культурообразующая основа нашего Отечества и всех стран, являющихся частью Святой Руси. И вот Святейший все это всегда продвигал, продвигает и будет продвигать сказал архиепископ Савва

Ранее патриарх Кирилл заявил, что популярность - последнее, что должно беспокоить священника. По его словам, самые сильные проповедники и самые уважаемые духовники в советское время были те, о которых меньше всего знали. Вот эти люди никогда себя не выпячивали, а их известность определялась любовью людей.