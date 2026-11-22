Москва22 ноя Вести.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл является глубоко церковным человеком, чья жизнь и стремления посвящены церкви, что делает его созидателем жизни, церкви, Отечества и всех народов Святой Руси. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал заместитель управляющего делами Московской Патриархии архиепископ Зеленоградский Савва.

По его словам, патриарх Кирилл является воплощением церковности. Он не разделяет свою жизнь на сферы – духовное служение и личное пространство, а живет церковью во всей полноте, без каких-либо внутренних разграничений.

Вся жизнь Святейшего патриарха Кирилла, весь его интеллект, дух, молитва, устремления — все это устремлено к церкви. Он сын церкви, он человек церкви, это первое. Второе, что очень характеризует его святейшество — это то, что он чрезвычайно пытливый и любознательный человек. Ему интересно все. Святейший у нас, очень молод своим восприятием жизни, своим стремлением познавать, что вокруг происходит, своим стремлением общаться с людьми. И третья характеристика, которую можно ему дать: он — созидатель жизни, созидатель жизни церкви, созидатель жизни нашего Отечества, созидатель жизни всех народов Святой Руси. Исходя из этого, можно понимать величие его личности, величие его вклада в жизнь церкви в последнее время заявил архиепископ Савва

20 ноября 2026 года патриарх Кирилл отметил 80-летие.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу государственной премии за достижения в области гуманитарной деятельности 2026 года. Премия присуждена по предложению Советов при президенте РФ по науке и образованию и по культуре. В соответствии с указом ему также присуждено соответствующее звание лауреата.