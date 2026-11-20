Путин присудил патриарху Кириллу премию в области гуманитарной деятельности Путин присудил патриарху Кириллу госпремию в области гуманитарной деятельности

Москва20 ноя Вести.Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу государственной премии за достижения в области гуманитарной деятельности 2026 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Премия присуждена патриарху Кириллу по предложению Советов при президенте РФ по науке и образованию и по культуре.

В соответствии с указом ему также присуждено соответствующее звание лауреата.

20 ноября 2026 году патриарх Кирилл отмечает 80-летие.