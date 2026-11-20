Москва20 нояВести.Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу государственной премии за достижения в области гуманитарной деятельности 2026 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Премия присуждена патриарху Кириллу по предложению Советов при президенте РФ по науке и образованию и по культуре.
В соответствии с указом ему также присуждено соответствующее звание лауреата.
20 ноября 2026 году патриарх Кирилл отмечает 80-летие.