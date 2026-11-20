Слуцкий заявил, что патриарх Кирилл стал легендой при жизни Слуцкий: патриарх Кирилл стал легендой при жизни

Москва20 ноя Вести.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл при жизни стал легендой и одним из столпов архитектуры мира и созидания. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Сегодня, 20 ноября, патриарху исполнилось 80 лет. Эту дату Слуцкий назвал событием не только для прихожан Русской православной церкви, но и для тех, кто исповедуют иную веру.

Это человек, который при жизни стал легендой, стал одним из столпов архитектуры мира и созидания, архитектуры доверия, архитектуры поддержки всем вместе – именно мирной мировой политики и системы международных отношений в нынешнем столетии. Мирной, а не военной заявил Слуцкий

Парламентарий добавил, что патриарх многое сделал для разрешения современных конфликтов, а также отметил реформы, проведенные в РПЦ.

Все это качественно изменило доверие, которое всегда было особым, но сегодня оно гораздо больше, серьезнее, основательнее к церкви христовой в регионах добавил депутат

Он назвал патриарха Кирилла исключительно собранным человеком, настоящим "златоустом", который умеет "глаголом жечь сердца людей".

Настоящий духовный отец нации, где русские по духу, а не по крови, русской цивилизации, русского мира. Здоровья, удачи еще долгие годы возглавлять нашу церковь. И, конечно, мы гордимся, что у нашей матери церкви такой уникальный предстоятель сказал Слуцкий

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что большинство идей патриарха Кирилла находят отражение в законах. Об этом она заявила в документальном фильме Андрея Медведева "Отец", снятому к 80-летию патриарха.