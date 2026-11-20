Мишустин пожелал патриарху Кириллу здоровья и сил в пастырском служении Мишустин поздравил патриарха Кирилла с юбилеем

Москва20 ноя Вести.Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с днем рождения. Встреча прошла в патриаршей резиденции, кадрами поделились в пресс-службе правительства.

В ходе беседы премьер-министр подчеркнул, что глава Русской православной церкви обращается с молитвами о благополучии страны и ее жителей. Мишустин пожелал патриарху здоровья и благополучия, а также сил для продолжения служения.

Ваше Святейшество, от всей души хочу поздравить вас с юбилеем, пожелать мира, добра, сил в вашем пастырском служении. Вы молитесь о нас, обо всей России, и мы о вас молимся. Желаю вам всего доброго и в первую очередь – здоровья сказал председатель правительства

Патриарх Кирилл выразил благодарность за поздравления и обратил внимание на сложившуюся в России модель взаимодействия церкви и государства. Он назвал ее примером для религиозных иерархов в других странах.

Ранее телеведущий Андрей Малахов рассказал, как встреча с патриархом Кириллом повлияла на его жизнь.