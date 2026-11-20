Малахов рассказал о встрече с Патриархом Кириллом на Соловках Малахов: все хорошее в моей жизни произошло благодаря молитвам Патриарха

Москва20 ноя Вести.Телеведущий Андрей Малахов рассказал, как встреча с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом повлияла на его жизнь. Подробности он сообщил в документальном фильме Андрея Медведева "Отец", сообщает информационная служба "Вести".

Малахов поделился, что в непростой период жизни отправился за благословением Патриарха.

У меня был непростой период в моей профессиональной жизни. Мне один приятель говорит: "Поехали на Соловки, там будет Патриарх. Может быть, тебе удастся получить благословение". Мы поехали, и после всех уже служб мы идем по лесной дорожке, уже так смеркается, и вдруг, знаете, вот как в сказке, посреди лесной дорожки нам навстречу идет Святейший... Вот этот минутный разговор – и ты понимаешь, что за ним вселенная, и мудрость жизни, и опыт, и предчувствие того, что должно, наверное, с тобой произойти. Поэтому я считаю, что все, что произошло в моей жизни после этой встречи, – это как раз по молитвам Святейшего рассказал Малахов

Телеведущий также поделился впечатлениями от богослужений с участием Патриарха Кирилла.

Ты понимаешь, что вот вся сила русского христианства сосредоточена именно в этот момент, когда Патриарх читает молитвы. Чистейшая энергия приходит в храм. А если это еще с каким-нибудь удивительным хором, сотней архиереев, которые входят в алтарь, такое войско Христово входит в борьбе за какие-то вот ценности сказал Малахов

Ранее телеведущий Борис Корчевников рассказал о напутствии, которое Патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал ему и Андрею Малахову.