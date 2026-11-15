Москва15 ноя Вести.Под руководством Патриарха Кирилла Русская православная церковь (РПЦ) стала неотъемлемой частью российского общества и значимым игроком на мировой арене, а русские люди, стремясь к духовности, стали чаще обращаться к православию. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии иерей Илия Макаров.

20 ноября 2026 года Святейшему Патриарху Кириллу (в миру — Владимиру Михайловичу Гундяеву), предстоятелю Русской православной церкви, Патриарху Московскому и всея Руси исполняется 80 лет.

За годы, когда РПЦ возглавляет Святейший Патриарх Кирилл, церковь стала одной из главных неотъемлемых сторон жизни русского общества и внутри России, и на мировом поле. И считаются с церковью, с мнением предстоятеля, священнослужителей. Их приглашают на общероссийские каналы, чтобы узнать их мнение. Русские люди чувствуют, где подлинное, где настоящее, где Божье, и они подтягиваются к тому, чтобы узнать больше о том, что такое духовная жизнь. И они обращаются, конечно же, в близлежащий русский православный храм. Я считаю, что это главное достижение вот этой эпохи Святейшего Патриарха Кирилла, в которой нам Бог дал счастье жить и творить рассказал иерей Макаров

Ранее председатель информационной комиссии Московской городской епархии иерей Александр Волков рассказал, что открывшаяся в День народного единства в Москве масштабная выставка современного церковного искусства, приуроченная к восьмидесятилетию Святейшего Патриарха Кирилла, будет полезна молодежи. По словам иерея, открытие выставки свидетельствует о том, что на сегодняшний день церковь жива и развивается.