Киселёв рассказал о разговоре с Кириллом о сходстве миссии священника и ведущего Киселёв: для меня работа в "Вестях недели" была таинством

Москва20 сен Вести.Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" и один из ведущих программы "Вести недели" Дмитрий Киселёв в интервью ИС "Вести" поделился подробностями разговора с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, в котором была затронута тема сходства миссии духовного лица и телеведущего.

По словам Киселёва, программа "Вести недели" стала общественным, культурным и мировоззренческим явлением.

Для меня эта работа была своего рода даже таинством. Потому что мы понимали, что мы касаемся чего-то сакрального, потому что мы работаем с человеческими душами. И не надо отказываться от этого. То есть мы обращаемся к душам, мы обращаемся к разуму отметил телеведущий

В подтверждение этого суждения Киселёв рассказал о разговоре с патриархом Кириллом.

Несколько лет назад мы обедали с патриархом Кириллом у него в резиденции. Я не хочу сказать, что мы часто обедаем, мы несколько лет уже не виделись. Но он высказал интересную мысль: "Знаете, в нашей работе много общего. Ведь я выступаю с проповедями, и вы тоже. Но я с религиозной кафедры, а вы со светской… Это было таким напутствием и признанием общей работы поделился журналист

16 сентября 2001 года вышел первый выпуск программы "Вести недели". На протяжении 25 лет информационно-аналитическая программа подводит итоги недели, освещая ключевые политические, социальные, культурные и спортивные события в России и мире. В разные годы ее ведущими были Евгений Ревенко, Сергей Брилёв, Андрей Кондрашов и Дмитрий Киселёв. С сентября 2026 года программу ведет Евгений Попов.