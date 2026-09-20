Москва20 сен Вести.Информационно-аналитическая программа "Вести недели" всегда будет востребована, так как она позволяет зрителям осознанно взглянуть на события в России и мире, чтобы понять, что действительно важно. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал генеральный директор информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов.

16 сентября 2001 года вышел первый выпуск программы "Вести недели". На протяжении 25 лет итоговая передача рассказывает о ключевых политических, социальных и культурных событиях в России и мире за неделю.

Успех долголетия программы "Вести недели" в запросе телезрителя. Телезрителю хочется ориентироваться в этом информационном шуме, разобраться в этом океане, где огромный слой мусора, который нельзя даже назвать информацией, и разобраться, что на самом деле происходит. И программа будет востребована всегда, потому что людям хочется жить осмысленно, хочется остановиться и оглянуться считает Кондрашов

По его словам, итоговая программа стала важной частью российского общественного сознания, она позволяет объединить всю страну в условиях информационного шума.

Особенно в эти годы программа "Вести Недели" нужна нашей стране, чтобы информационно консолидировать наше общество, объединять его вокруг одной самой главной нашей цели - нам всем нужна победа. Зачем происходит СВО? Почему мы воюем? Там все ответы на эти вопросы. Нет ничего более честного, чем передавать правду, которая открывает глаза людям и которые становятся ближе друг к другу, потому что они вместе за ту самую правду. А вот разобраться, где правда, а где неправда, должны помогать такие программы, как "Вести Недели" подчеркнул гендиректор ТАСС

В разные годы ведущими "Вестей недели" были Евгений Ревенко, Сергей Брилёв, Андрей Кондрашов и Дмитрий Киселёв. С сентября 2026 года программу ведет Евгений Попов.