Мария Захарова рассказала, в чем для нее ценность программы "Вести недели"

Захарова рассказала, чем ей нравятся "Вести недели" Мария Захарова рассказала, в чем для нее ценность программы "Вести недели"

Москва20 сен Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ИС "Вести" рассказала, что программа "Вести недели" нравится ей глубиной раскрытия актуальных тем, которые корнями уходят в прошлое.

Я считаю, что программа "Вести недели" - самая ударная. Мне нравится то, что там не только ведущие и сюжеты. Мне нравится, что там большая глубинная историческая часть, все досконально, то есть не только современный срез, сюжет сразу идет в глубину. Для меня это просто бесценно отметила Мария Захарова

Первый выпуск программы "Вести недели" вышел 16 сентября 2001 года. На протяжении 25 лет информационно-аналитическая программа подводит итоги недели, освещая ключевые политические, социальные, культурные и спортивные события в России и мире.

В разные годы ее ведущими были Евгений Ревенко, Сергей Брилёв, Андрей Кондрашов и Дмитрий Киселёв. С сентября 2026 года программу ведет Евгений Попов.