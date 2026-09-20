Лавров поздравил Добродеева с 25-летием выхода в эфир "Вестей недели" Глава МИД РФ поздравил гендиректора ВГТРК с 25-летием "Вестей недели"

Москва20 сен Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил генерального директора ВГТРК Олега Добродеева и коллектив телерадиокомпании с 25-летием со дня выхода в эфир программы "Вести недели".

В поздравлении Лавров отметил высокую популярность передачи и работу журналистов по "добротному освещению актуальной международной повестки". По словам министра, программа за четверть века стала одним из безусловных лидеров российского телевидения.

Высокая популярность, непререкаемый авторитет и любовь зрителей в нашей стране и далеко за ее пределами — результат командной работы настоящих профессионалов своего дела говорится в поздравлении, опубликованном на сайте МИД России

Глава МИД РФ подчеркнул, что на Смоленской площади ценят плодотворные и конструктивные отношения с ВГТРК и рассчитывают на их дальнейшее укрепление.

Лавров пожелал Добродееву и создателям "Вестей недели" здоровья, творческих успехов и всего наилучшего.