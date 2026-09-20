Андрей Кондрашов – о том, что в "Вестях недели" ему запомнилось больше всего Кондрашов: это была невероятная честь работать на "Вестях недели"

Москва20 сен Вести.Во время работы в ВГТРК в программе "Вести недели" Андрею Кондрашову больше всего запомнился период, когда он готовил сюжеты в качестве корреспондента. Гендиректор информационного агентства ТАСС рассказал ИС "Вести", что работа на итоговую воскресную программу была показателем высокого уровня мастерства и доверия.

В 2007-2008 годах Андрей Кондрашов был ведущим программы "Вести недели", однако, по его словам, больше всего ему запомнился опыт работы корреспондентом.

Это была невероятная честь работать на воскресный итоговый выпуск "Вестей недели". Это ведь означало, что у тебя значок первого эшелона. Ты самый лучший корреспондент, потому что других не должно быть в итоговом выпуске. И это, конечно, давало силу. А как забыть последнее интервью Александра Солженицына, снятое для программы "Вести Недели", когда ты сам ее тогда еще вел. А как забыть оранжевую революцию в Киеве, когда ты оттуда, из гущи событий работал на прямых включениях рассказал гендиректор ТАСС

Он подчеркнул, что итоговая программа соединяет всю страну в единое информационное пространство. Она позволяет зрителям понять, что было действительно важным на неделе и что означают те или иные события в России и мире.

16 сентября программа "Вести недели" отметила 25-летие.