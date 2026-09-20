Москва20 сен Вести.Итоговая информационно-аналитическая программа "Вести недели" привнесла уникальный формат в российское телевидение и до сих пор остается передачей, которая консолидирует российское общество. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал генеральный директор информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов.

Сам по себе формат-то уникальный, и на тот момент, когда программа появилась в эфире ВГТРК, ведь не каждый западный канал мог похвастаться тем, что у них есть итоговый информационный выпуск новостей. Ведь это что-то такое очень российское… По большому счету у нашей страны нет до сих пор полноценно ничего, кроме ВГТРК, что бы сшивало всю страну в одну информационную политику. Вот это такая общая нить, на которую нанизаны все регионы, все народы и все общественно-политические группы отметил гендиректор ТАСС

Андрей Кондрашов был ведущим итоговой воскресной программы в 2007-2008 годах. Он признался, что сейчас, работая с большим потоком новостей в ТАСС, любит посмотреть "Вести недели", чтобы собрать воедино все события за неделю.

Когда три года назад я оказался на службе в агентстве ТАСС и когда количество новостей стало увеличиваться до 3 тыс. единиц в сутки, представляете, каждые несколько секунд выходит новость, я поймал себя на мысли, что к концу недели я хочу посмотреть программу "Вести недели", потому что хочется приподняться и посмотреть, а что было главным сказал он

16 сентября программа "Вести недели" отметила 25-летие. С сентября 2026 года ведущим передачи стал Евгений Попов.