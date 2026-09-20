Москва20 сен Вести.Депутат Госдумы РФ, первый ведущий программы "Вести недели" Евгений Ревенко в интервью ИС "Вести" рассказал, какого главного принципа придерживается команда передачи в течение 25 лет работы.

По словам Ревенко, за четверть века итоговая программа во-многом менялась: приходили новые ведущие, корреспонденты, менялись темы. Однако главный принцип оставался неизменным — точная работа с информацией.

Это очень внимательная, очень точная работа с информацией. Это наше кредо. И основой программы всегда остается работа репортеров, журналистов, работа на месте, в самых горячих точках, в эпицентре событий. Итоговая программа была основана на репортажах наших корреспондентов с места событий. И "Вести недели" вместе с "Вестями" стали настоящей кузницей кадров звездных репортеров отметил депутат

Он подчеркнул, что передача, впервые вышедшая в эфир в 2001 году, стала летописью новой России, которая тогда только начинала объединяться.

Мы вместе прошли этот путь. Он был невероятно ярким, интересным, иногда трагическим, потому что много было событий, связанных и с трагедиями, и с созидательным эфиром. Я никогда не забуду эфир в 2003 году, когда мы отмечали 300-летие Петербурга. Страна только-только очнулась от тяжелых 90-х. Это город начал на наших глазах возвращать себе звание культурной столицы России. А ведь долгое время к Петербургу приклеилось название "бандитский", криминальная столица России. И на наших глазах это стало меняться. И мы тоже были участниками этих перемен сказал Ревенко

16 сентября 2001 года вышел первый выпуск программы "Вести недели". На протяжении 25 лет информационно-аналитическая программа подводит итоги недели, освещая ключевые политические, социальные, культурные и спортивные события в России и мире. В разные годы ее ведущими были Евгений Ревенко, Сергей Брилёв, Андрей Кондрашов и Дмитрий Киселёв. С сентября 2026 года программу ведет Евгений Попов.