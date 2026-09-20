Первый ведущий "Вестей недели" рассказал о выпуске программы в 2001 году

Интервью с Солженицыным и 11 сентября: каким был первый выпуск "Вестей недели" Первый ведущий "Вестей недели" рассказал о выпуске программы в 2001 году

Москва20 сен Вести.Депутат Госдумы РФ, первый ведущий программы "Вести недели" Евгений Ревенко в интервью ИС "Вести" рассказал, как готовился первый выпуск передачи в 2001 году.

16 сентября 2001 года в эфир вышла итоговая информационно-аналитическая программа "Вести недели". По словам Ревенко, которому на тот момент было 29 лет, доверить ему запуск новой программы было очень смелым шагом.

Тогда менялась страна, менялось общество. Первый год работы Владимира Путина президентом страны. Россия сосредотачивалась. И, конечно, под это требовалась на государственном канале программа, которая доходчиво в итоговом формате могла бы доносить до широкой аудитории о тех событиях и о тех свершениях, которые происходили в нашей стране, событиях в мире отметил Ревенко

Первый выпуск передачи вышел через несколько дней после терактов 11 сентября в США. Депутат признался, что, учитывая эти трагические события, верстку программы пришлось перестраивать.

Было много интересных заготовок, и, пожалуй, наверное, самое знаковое для меня, это интервью с [писателем] Александром Солженицыным, посвященное проблемам образования. Подготовив эфир, разговор у нас с писателем был очень интересным, невероятно содержательным, все перевернуло 11 сентября. Всю программу пришлось перекраивать. И днем, и ночью мы ее переделывали, потому что главным событием, конечно, стали теракты 11 сентября. Тем не менее, я рад, что в тот момент нам удалось показать все-таки интервью с Александром Солженицыным рассказал Ревенко

Он подчеркнул, что команда "Вестей недели" добилась того, что программа стала обязательной для просмотра и главной итоговой передачей на российском телевидении.

В этом году итоговая программа отметила 25-летие в эфире. В разные годы ее ведущими были Евгений Ревенко, Сергей Брилёв, Андрей Кондрашов и Дмитрий Киселёв. С сентября 2026 года программу ведет Евгений Попов.