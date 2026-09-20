Москва20 сен Вести.Итоговая информационно-аналитическая программа "Вести недели" - это передача, которая создается усилиями всего холдинга ВГТРК, рассказал ведущий программы в 2003-2007 годах, журналист Сергей Брилёв.

Сергей Брилёв, пришедший в программу в 2003 году, репортерской привычке не изменил, говорил от первого лица. Он никогда не читал новости, он их рассказывал, а передачу превратил в площадку для эксклюзивных разговоров с лидерами государства и знаменитыми политиками. Он - единственный российский журналист, который брал интервью и у президентов России, и у президентов США.

Это программа, над которой работает вся большая ВГТРК. Все 20 тысяч человек, которые работают в ВГТРК, хотя бы раз имели отношение к созданию этой программы. Потому что это флагманская программа, и ее надо делать усилиям всех отметил Брилёв

16 сентября 2001 года вышел первый выпуск программы "Вести недели". На протяжении 25 лет информационно-аналитическая программа подводит итоги недели, освещая ключевые политические, социальные, культурные и спортивные события в России и мире. В разные годы ее ведущими были Евгений Ревенко, Сергей Брилёв, Андрей Кондрашов и Дмитрий Киселёв. С сентября 2026 года программу ведет Евгений Попов.