Кондрашов: за 25 лет программа "Вести недели" стала более вдумчивой и глубокой

Кондрашов рассказал, как изменилась программа "Вести недели" за 25 лет Кондрашов: за 25 лет программа "Вести недели" стала более вдумчивой и глубокой

Москва20 сен Вести.За 25 лет в эфире программа "Вести недели" превратилась из динамичной и репортерской во вдумчивую и аналитическую. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов.

За 25 лет программа "Вести недели" эволюционировала без всяких революций сама по себе. Она из очень фрагментированной, динамичной и репортерской превратилась в более вдумчивую, аналитическую, степенную, респектабельную программу. А каждый ведущий привносил в нее всего лишь свою собственную харизму отметил гендиректор ТАСС

В 2007-2008 годах Кондрашов был ведущим итоговой воскресной программы. По его признанию, самым интересным периодом работы в "Вестях недели" был период, когда он готовил сюжеты в качестве корреспондента и выходил в прямой эфир из "гущи событий".

Вспомним ведущих Евгения Ревенко, и Сергея Брилёва, и Дмитрия Киселёва, и сегодня Евгения Попова. Их всех связывает то, что они изначально настоящие первоклассные репортеры, которые знают, как в эфире преподнести репортерский материал. И ровно это знание своего огромного коллектива первоклассных корреспондентов давало программе всегда успех поделился Кондрашов

16 сентября 2001 года вышел первый выпуск программы "Вести недели". На протяжении 25 лет информационно-аналитическая программа подводит итоги недели, освещая ключевые политические, социальные, культурные и спортивные события в России и мире.