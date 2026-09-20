Москва20 сен Вести.Когда Дмитрий Киселёв стал ведущим "Вестей недели", программа превратилась в авторскую передачу, где смешались факты и мнение. Это решение помогло итоговой программе стать надежной опорой для россиян в эпоху развития интернет-ресурсов, рассказал ИС "Вести" генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня".

В этом году информационно-аналитическая программа "Вести недели" отмечает 25-летие, из которых 14 лет ведущим был Дмитрий Киселёв. Он рассказал, что с ним передача стала авторской.

Может быть, в начале 2000-х это было и хорошо делать передовицу, такую обезличенную, неавторскую программу. Но когда в начале 2010-х интернет уже расправил крылья, то эти передовицы стали смотреться несколько нафталинно и не затрагивать сердца и умы людей. И когда мы с [генеральным директором ВГТРК] Олегом Добродеевым обсуждали вероятность такой программы, я сказал: "Давай совершим информационное преступление. Смешаем факт и комментарии"… Нужно было сделать прорыв именно в авторскую программу отметил Киселёв

Авторская программа была запущена, и, по словам ведущего, такой формат передачи нашел отклик у зрителей.

Я очень благодарен Олегу Борисовичу [Добродееву] за то, что он принял такое стратегическое решение - сделать флагманский проект ВГТРК авторским… Я считаю, что "Вести недели" стали явлением, которое все цитировали, смотрели, точка опоры для семей, для принятия решений. В этом мутном потоке интернет-информации, где не на что опереться сказал Киселёв

Он подчеркнул, что секрет долгожительства программы в том, что это очень честная передача, значительная доля успеха которой приходится на корреспондентов телеканала, ведь они работают не только по всей России, но и по всему миру и даже на линии фронта.