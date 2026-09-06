Киселёв о "Вестях недели" и своей новой программе: "Меняется только формат" На телеканале "Россия" состоялась премьера авторской программы "Киселёв"

Москва6 сен Вести.6 сентября на телеканале "Россия" состоялась премьера авторской программы "Киселёв".

Программа генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселёва будет выходить по воскресеньям.

Журналист сообщил, что покидает программу "Вести недели", где был ведущим с 2012 года.

Наша счастливая возможность быть вместе – продолжается. Меняется только формат. Программе "Вести недели" в эти дни исполняется 25 лет, из которых 14 — представлять ее выпала честь мне. За это время мир зарулил туда, куда и представить себе было невозможно. Но мы отслеживали каждый шаг. За это время ученики начальных классов стали совсем взрослыми — приобрели профессии, сами уже родители, многие отслужили в армии, герои — встали на защиту Родины и сейчас воюют со злом отметил он

Понимая, что происходит в мире и в частности в России, граждане смогут увереннее планировать и брать на себя соразмерную ответственность, добавил он.

Конечно, ни у меня, и ни у кого нет рецептов на все случаи. Но если за счет новых ракурсов и новых ассоциаций нам удастся улучшить хотя бы отчасти свои вероятности, то уже будет успех. Над этим и станем работать — каждое воскресенье в это время сообщил Киселёв

Передача "Киселёв" выходит в еженедельном формате в 22:00.