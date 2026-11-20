Москва20 нояВести.Президент России Владимир Путин вечером 20 ноября по возвращении в Москву проведет встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравит его с днем рождения. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Сегодня патриарх Кирилл отмечает 80-летие.
По словам Пескова, президент РФ уже поздравил патриарха по телефону.
Президент по телефону его поздравлял. Президент имеет в виду сегодня по возвращении в Москву также с ним встретиться, встретиться и поздравитьсказал пресс-секретарь
Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о присуждении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу государственной премии за достижения в области гуманитарной деятельности 2026 года.