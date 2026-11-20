Песков: Путин сегодня очно поздравит патриарха Кирилла с юбилеем Песков: Путин сегодня вечером очно поздравит патриарха Кирилла с юбилеем

Москва20 ноя Вести.Президент России Владимир Путин вечером 20 ноября по возвращении в Москву проведет встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравит его с днем рождения. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сегодня патриарх Кирилл отмечает 80-летие.

По словам Пескова, президент РФ уже поздравил патриарха по телефону.

Президент по телефону его поздравлял. Президент имеет в виду сегодня по возвращении в Москву также с ним встретиться, встретиться и поздравить сказал пресс-секретарь

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о присуждении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу государственной премии за достижения в области гуманитарной деятельности 2026 года.