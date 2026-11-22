Москва22 ноя Вести.Заместитель управляющего делами Московской Патриархии архиепископ Зеленоградский Савва в интервью ИС "Вести" рассказал, что считает патриарха Московского и всея Руси Кирилла своим отцом и учителем. Наставления и пример самоотверженной жизни предстоятеля Русской Православной Церкви (РПЦ) оказали глубокое влияние на его духовное становление и профессиональное развитие.

Архиепископ подчеркнул, что советы патриарха стали для него настоящим ориентиром духовного развития.

Лично для меня Святейший патриарх Кирилл - это, в первую очередь, отец и учитель. Отец, потому что он наставляет, в том числе, в духовной жизни. Некоторые его наставления в жизни очень сильно повлияли на мое духовное становление, на то, как я именно свою духовную жизнь воспринимаю, а не только рабочую. Безусловно, он еще и учитель: он показывает, как нужно жить самоотверженно, невзирая на усталость, невзирая на нездоровье, невзирая на то, что люди о тебе говорят. И этому он научил и меня. И он учитель даже просто в том, как нужно работать. Одна из сторон моей работы - создавать тексты. И вот этому я во многом научился от него. Это его учительство, именно нас, сотрудников, представителей церковной администрации, людей, проповедников, священников - пример для подражания сказал архиепископ Савва

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что уроки, которые сопровождаются трудностями, являются самыми значительными.