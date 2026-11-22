Архиепископ Савва рассказал о роли патриарха в формировании международных связей Архиепископ Савва: авторитет патриарха неоспорим в диалоге с другими конфессиями

Москва22 ноя Вести.Русская Православная Церковь (РПЦ) и ее предстоятель патриарх Кирилл играют значимую роль как духовный ориентир и авторитет в православном мире и на международной арене. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал заместитель управляющего делами Московской Патриархии архиепископ Зеленоградский Савва.

По его мнению, празднование 80-летия патриарха Кирилла является поводом для укрепления связей и выражения уважения его деятельности.

Русская Православная Церковь является ориентиром. Более того, именно Святейший патриарх Кирилл, для многих является личным авторитетом, личным собеседником для сверстников, авторитетом для тех, кто помоложе. Поэтому его личность имеет большое значение в межправославном мире, в отношениях с другими конфессиями, с другими религиями, даже с другими государствами. Сейчас для нас, для всей нашей Церкви, для него лично - это [празднование 80-летия патриарха Кирилла] повод пригласить людей из других стран, собрать епископат, пообщаться и засвидетельствовать нашу любовь и уважение его святейшеству заявил архиепископ Савва

Ранее председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии иерей Илия Макаров рассказал, что под руководством патриарха Кирилла РПЦ стала неотъемлемой частью российского общества и значимым игроком на мировой арене, а русские люди, стремясь к духовности, стали чаще обращаться к православию.