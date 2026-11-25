Рыбальченко: граждане обратились в ОП с жалобами на шоу формата "Беременна в 16"

Россияне пожаловались в Общественную палату на шоу формата "Беременна в 16" Рыбальченко: граждане обратились в ОП с жалобами на шоу формата "Беременна в 16"

Москва25 ноя Вести.Общественная палата РФ получает обращения от граждан с просьбой запретить реалити-шоу формата "Беременна в 16", заявил председатель комиссии ОП по вопросам семьи Сергей Рыбальченко.

В Общественную палату поступают обращения от родителей по поводу запрета цикла фильмов "Беременна в 16" сказал Рыбальченко ТАСС

Он пояснил, что сейчас этот цикл фильмов называется иначе. Подобные проекты, по словам Рыбальченко, провоцируют ранние половые связи. Председатель комиссии ОП отметил, что задачей государства является "поддержка традиционных семейных ценностей и целомудрии как одной из этих ценностей".

Заявленные идея и цели проекта, как считает Рыбальченко, расходятся с его реальным содержанием.

По целям, конечно же, задача - сохранить ребенка, сохранить беременность, сохранить семью, которая может быть создана. Но в самом содержании очень много внимания уделяется именно ранним половым отношениям, тому, каким образом это происходит объяснил общественник

Он отметил, что косвенно такие фильмы "пропагандируют ранние половые связи, отсутствие половой неприкосновенности, отсутствие целомудренности".