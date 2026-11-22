В Думе предложить убрать из телеэфира шоу про семейные склоки и "Беременна в 16" Депутат Останина предложила снять с эфира телешоу про скандалы в семьях

Москва22 ноя Вести.Телешоу про раннюю беременность, семейные скандалы и неблагополучные семьи необходимо убрать из телевизионного эфира. Об этом ТАСС заявила глава комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ).

Она отметила, что в Государственной думе планируется вновь поднять данный вопрос. По ее словам, все депутаты едины во мнении относительно необходимости снятия с эфира телепрограмм, подобных "Беременна в 16", а также всех передач, использующих формат "кодов ДНК".

Надо положительный образ семьи транслировать пояснила Нина Останина

Депутат считает, что передачи про маргинальные семьи и раннюю беременность накладывают отпечаток на молодых людей, которые принимают решение о создании семьи. Останина рассказала, что на прошедшей неделе Дума в первом чтении приняла законопроект о использовании образа семьи в социальной рекламе. В соцрекламе, если законопроект станет законом, должна будет изображаться благополучная семья, имеющая не менее трех детей.

Тогда это станет нормой жизни. В противном случае нормой станут вот эти вот склоки, сплетни, беременность в 13 лет. Будут считать, что это норма. Это недопустимо добавила глава думского комитета

Также Нина Останина напомнила об указе президента России сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей. После указа депутат уже обращалась к руководству телеканалов с просьбой пересмотреть эфирную политику "сквозь призму этого указа".

Минздрав России сообщил, что в РФ за последние 15 лет количество абортов сократилось в четыре раза.