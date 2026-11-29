В Партии пенсионеров призвали улучшить телепередачи о подростковой беременности Праздников: в телешоу нужно исключить романтизацию подростковой беременности

Москва29 ноя Вести.Закрытие телепередач наподобие шоу "Беременна в 16" не решит проблему подростковой беременности, поскольку ее причины связаны в том числе с недостатком полового просвещения. Вместо запрета таких проектов их следует сделать более просветительскими. Об этом сообщил ТАСС председатель Партии пенсионеров, вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников.

По его словам, некоторые общественники выступают за закрытие реалити-шоу, считая, что они популяризируют раннюю беременность.

Запрет телевизионной передачи не устранит причины подростковой беременности. Не исчезнут проблемы полового воспитания, недостаточной информированности подростков, семейных конфликтов и отсутствия доверительных отношений между детьми и родителями отметил Праздников

Однако, по его мнению, при правильном подходе такие телепрограммы могут рассказать о сложностях раннего материнства и побуждать девушек вовремя обращаться за помощью.

Кроме того, Праздников предложил привлекать к созданию передач акушеров-гинекологов, психологов, педагогов и социальных работников. А также в телешоу следует больше внимания уделять просвещению несовершеннолетней аудитории, при этом не романтизировать раннюю беременность.