Москва11 ноя Вести.Школьные дискотеки помогут подросткам заводить новые знакомства и быстрее социализироваться, рассказал исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский в интервью ИС "Вести".

Он отметил, что если школьники будут организовывать дискотеки при помощи взрослых, это будет хорошей культурной программой.

Отсутствие умения знакомиться - это серьезнейшая проблема, и мы, взрослые, должны помочь нашим детям… Жизнь в смартфоне, к сожалению, приводит к зависимому поведению, и из сети их очень сложно достать. Наши дети не хотят не то что знакомиться, вообще на улицу выходить многие не хотят, не говоря уже о действительно серьезных отношениях сказал Юрий Оболонский

Решение демографических проблем будет только отдаляться, полагает он.