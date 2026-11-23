СМИ способны предотвратить беды, к которым приводит послеродовая депрессия Никишина о послеродовой депрессии: СМИ могут помочь избежать трагедии

Москва23 ноя Вести.О послеродовой депрессии нужно постоянно рассказывать в медиа. Такое мнение высказала ИС "Вести" доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы (ИКПСР), заведующая кафедрой клинической психологии ИКПСР Пироговского Университета Минздрава РФ Вера Никишина.

Телефоны доверия существуют. О них говорят сегодня и в поликлиниках, и непосредственно в роддомах. Но по факту сказать и услышать - это большая разница. Множественное повторение, в том числе и через средства массовой информации - это хороший и честный подход к проблеме, который позволит избежать трагедий поделилась Никишина

Правительство должно работать над тем, чтобы женщины чувствовали себя безопасно, считает заслуженная артистка Республики Беларусь Анжелика Агурбаш.

Депутаты фракции "Новые люди" предложили проводить тестирование, позволяющее определить наличие послеродовой депрессии у женщины. Предполагается, что опросник предложит заполнить участковый педиатр или медсестра во время первого патронажного посещения новорожденного.