Агурбаш: женщины будут рожать, но государство должно их защищать

Агурбаш заявила, что правительство должно защитить материнство Агурбаш: женщины будут рожать, но государство должно их защищать

Москва20 ноя Вести.Правительство должно работать над тем, чтобы женщины чувствовали себя безопасно. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила заслуженная артистка Республики Беларусь Анжелика Агурбаш.

Наше правительство должно работать над тем, чтобы защитить женщин, защитить материнство, сейчас тем более такие потрясающие программы, настроенные на то, чтобы женщины рожали как можно больше детей. Мы будем рожать, защитите нас, помогите нам сказал он

Ранее член комитета Госдумы по защите семьи, вопросов отцовства, материнства и детства Дарья Голубева заявила, что негласный приоритет матери, который долгое время существовал в спорах о детях, перестал быть догмой, теперь суды рассматривают каждый случай индивидуально.