Москва20 ноя Вести.Мужчины должны нести ответственность за своих детей. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила заслуженная артистка Республики Беларусь Анжелика Агурбаш, комментируя спор футболиста сборной России и французского клуба "Пари-Сен-Жермен" Матвея Сафонова с бывшей супругой по алиментам для их пятилетней дочери.

Все, что касается мужчин, которые ведут себя некорректно, я считаю, что вообще выносить вот это все на суд публики в публичное пространство – это очень некорректно. В первую очередь, по отношению к детям … Мужчины, которые влюбляются в женщин и обещают им золотые горы, они, как минимум, должны отдавать себе отчет в этом и нести ответственность за свои действия, за свои поступки. И как уже итог за своих детей … Женщина-мать – это святое, а мужчина должен заниматься жизнеобеспечением ребенка и супруги, пока она взращивает своего ребенка до 18 лет сказала Агурбаш

Также она заявила, что сумма алиментов на ребенка – на совести мужчины, а если ее нет, то должен работать закон.

Есть определенные границы и рамки, там 25%, по-моему, 50% на детей. Вот это столько и должен платить мужчина, не скрывая своих доходов. Как правило, все немножечко занимаются там тем, что скрывают свои доходы. Но мужчины, к сожалению, только потом понимают, что они натворили в этом мире … потому что деньги – это же ничто. Это же твое дитя, это твое продолжение, твоя кровь. Как можно вообще что-то делить и высчитывать эти суммы? Это безумие просто. Я хочу призвать всех мужчин … прежде всего вы должны думать о детях, о том, чтобы подарить им красивое, счастливое детство добавила она

Ранее Агурбаш заявила, что правительство должно защищать материнство, для того, чтобы женщины с детьми чувствовали себя безопасно.