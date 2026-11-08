Депутат: приоритет матери в спорах о детях перестал быть догмой для судов

В Госдуме рассказали, в каком случае ребенок может остаться с отцом при разводе Депутат: приоритет матери в спорах о детях перестал быть догмой для судов

Москва8 ноя Вести.Негласный приоритет матери, который долгое время существовал в спорах о детях, перестал быть догмой, теперь суды рассматривают каждый случай индивидуально. Об этом ТАСС сообщила член комитета Госдумы по защите семьи, вопросов отцовства, материнства и детства Дарья Голубева.

По ее словам, в судебной практике долгое время существовал негласный приоритет матери, в том числе при решении вопроса о проживании маленьких детей. Однако этот фактор, по мнению Голубевой, следует рассматривать в комплексе с другими обстоятельствами, а не как решающий.

Само по себе преимущество матери в уходе за младенцем не является для суда догмой. Сегодня мы видим тенденцию к индивидуализации каждого дела отметила Голубева

Депутат рассказала, что ребенка могут оставить с отцом, если он больше участвует в его воспитании и может предоставить более комфортные жилищные условия, а мать ведет асоциальный образ жизни или не имеет дохода без уважительных причин. В таких обстоятельствах алименты будет выплачивать мать.

Парламентарий подчеркнула, главным критерием при принятии решения остаются интересы детей. Суд учитывает возраст ребенка, его привязанность к каждому из родителей, нравственные качества матери и отца, а также их материальное положение.