Депутат: нужно организовать присмотр за детьми на время госпитализации родителя

В Госдуме предложили обеспечивать присмотр за детьми при госпитализации родителя Депутат: нужно организовать присмотр за детьми на время госпитализации родителя

Москва5 ноя Вести.Необходимо организовать бесплатный экстренный присмотр за детьми до 10 лет в период госпитализации родителя. С таким предложением председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, письмо есть в распоряжении ТАСС.

Предлагаю рассмотреть возможность установления федеральной гарантии бесплатного экстренного присмотра и ухода за ребенком до 10 лет при госпитализации родителя, если другой родитель, законный представитель или близкие родственники не могут обеспечить такой уход говорится в сообщении

Парламентарий отметил, что с такой проблемой чаще всего сталкиваются в тех семьях, где ребенок воспитывает только один родитель, а близких родственников, которые могли бы присмотреть за ним, отсутствуют.

Кроме того, потребность в присмотре за ребенком может возникнуть если второй родитель не может взять на себя заботу о нем.

Чернышов подчеркнул, что внезапная разлука с родителем и перемещение в незнакомую обстановку создают дополнительный стресс для ребенка. По этой причине депутат в первую очередь предлагает организовать присмотр за детьми на дому.

По мнению депутата, нужно установить возможность круглосуточного обращения за такой помощью, а также разрешить медицинским учреждениям передавать информацию о необходимости присмотра за ребенком. При этом помощь должна предоставляться сразу - без предварительного сбора полного пакета документов и проверки доходов семьи.