Депутат: водители не должны иметь штрафы за перевозку детей-инвалидов без кресла

В Госдуме предложили не штрафовать за перевозку детей-инвалидов без автокресел Депутат: водители не должны иметь штрафы за перевозку детей-инвалидов без кресла

Москва1 ноя Вести.Депутаты предлагают освободить водителей от административной ответственности за перевозку детей-инвалидов в специализированных медицинских креслах или в лежачем/полулежачем положении, если это необходимо по медицинским показаниям и подтверждено документами. Об этом ТАСС заявила член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Дарья Голубева (ЛДПР).

Предлагаемое решение не отменяет требований безопасности, а делает их гибкими там, где стандартный подход неприменим, сказала она

По словам депутата, действующие правила не учитывают особенности здоровья некоторых детей-инвалидов, которым противопоказано находиться в сидячем положении или использовать стандартные ремни безопасности.

В результате родители, опекуны и водители такси могут получить штраф, даже если перевозят ребенка по рекомендации врачей. В этой связи Голубева привела в пример детей с ДЦП, которых необходимо перевозить лежа, и отметила, что таксисты иногда отказываются от таких поездок из опасения санкций.

Для применения исключения парламентарий предлагает утвердить перечень медицинских показаний и требования к специализированным удерживающим устройствам — это позволит учитывать состояние здоровья ребёнка и сохранить требования безопасности.

Сейчас детей младше 7 лет необходимо перевозить в детских удерживающих системах, соответствующих их весу и росту, а детей 7–11 лет — с использованием таких систем или ремней безопасности.