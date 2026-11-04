Москва4 ноя Вести.Операторы каршеринга должны обеспечить, чтобы минимум половина автопарка была оснащена детскими креслами. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко.

Региональные операторы должны внести изменения в правила пользования каршерингом и предусмотреть, чтобы не менее половины автомобилей были оснащены детскими креслами отметил Рыбальченко

По его словам, в настоящее время существует проблема дефицита автомобилей с детскими креслами в каршеринге, и пользователи регулярно с ней сталкиваются. Сервисы предлагают машины с детскими удерживающими устройствами на своих сайтах, однако по факту их немного, особенно с креслами-люльками для самых маленьких. Родителям приходится возить автокресло с собой.

Эксперт подчеркнул, что в крупных агрегаторах каршеринга есть фильтры для поиска машин с детским креслом, но на практике найти такой автомобиль бывает непросто.