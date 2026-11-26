Москва26 ноя Вести.Женщинам, пережившим домашнее насилие, психологи и юристы помогают восстановиться в кризисных центрах. Об этом ИС "Вести" рассказала Ольга Троянова, заведующая отделением стационарного обслуживания ГБУ "Кризисный центр помощи женщинам и детям".

К нам обращаются психологически истощенные не только взрослые, но и дети. И первые три - пять дней у нас женщины и дети спят. Потому что нужно восстановиться сообщила она

Затем им помогают восстановить документы, решить вопросы с разводом, а параллельно психологи помогают справиться со страхом после пережитого насилия.