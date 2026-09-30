В Карачаево-Черкесии создан кризисный центр для поддержки женщин с детьми

В Карачаево-Черкесии открыли кризисный центр для женщин В Карачаево-Черкесии создан кризисный центр для поддержки женщин с детьми

Москва30 сен Вести.В Черкесске открылся кризисный центр для женщин "Дом для мам". Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Центр создан для поддержки женщин и детей, оказавшихся в критических жизненных обстоятельствах.

Помощь в центре могут получить женщины, столкнувшиеся с домашним насилием, потерявшие жильё или работу, одинокие и будущие мамы, в том числе несовершеннолетние, а также те, кто переживает развод или конфликт с близкими отметила пресс-служба правительства в Telegram-канале

Как уточняется, все услуги оказываются бесплатно. Обратиться можно самостоятельно в любое время суток.

В центре работают психологи, которые помогают женщинам и детям вернуть себе чувство безопасности. А юристы оказывают содействие в восстановлении документов, назначении выплат и защите прав.