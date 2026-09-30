Москва30 сенВести.В Черкесске открылся кризисный центр для женщин "Дом для мам". Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.
Центр создан для поддержки женщин и детей, оказавшихся в критических жизненных обстоятельствах.
Помощь в центре могут получить женщины, столкнувшиеся с домашним насилием, потерявшие жильё или работу, одинокие и будущие мамы, в том числе несовершеннолетние, а также те, кто переживает развод или конфликт с близкимиотметила пресс-служба правительства в Telegram-канале
Как уточняется, все услуги оказываются бесплатно. Обратиться можно самостоятельно в любое время суток.
В центре работают психологи, которые помогают женщинам и детям вернуть себе чувство безопасности. А юристы оказывают содействие в восстановлении документов, назначении выплат и защите прав.