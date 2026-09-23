Власти: в Магадане откроется современный Центр охраны материнства и детства

В Магадане готовится открытие нового Центра охраны материнства и детства Власти: в Магадане откроется современный Центр охраны материнства и детства

Москва23 сен Вести.В Магадане готовится к открытию новый Центр охраны материнства и детства площадью более 20 тысяч квадратных метров, это будет один из самых высокотехнологичных перинатальных центров Дальнего Востока, сообщается в MAX-канале правительства региона.

Центр включает дородовое, родовое и послеродовое отделения, отделение патологии новорожденных и для женщин, а также собственный клинико-диагностический центр отмечается в сообщении

В Центре создано отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, рассчитанное на 10 коек. Роддом рассчитан на 80 коек и включает 4 индивидуальных родильных зала.

Специалисты федеральных центров смогут онлайн консультировать местных врачей. Вся медицинская документация будет доступна в электронном виде. Оснащение медцентра ведет Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова.

В штатном расписании учреждения предусмотрены 100 врачей, 200 средних медработников и еще около 300 младших.