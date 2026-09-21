В Хасавюрте впервые за 10 лет родилась тройня

В Хасавюрте родилась первая тройня за 10 лет В Хасавюрте впервые за 10 лет родилась тройня

Москва21 сен Вести.В Хасавюрте Республики Дагестан впервые за последние 10 лет родилась тройня. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского Минздрава.

Появление малышей на свет находилось под постоянным контролем врачей. У матери была угроза преждевременных родов на 24 неделе. Затем на 28 неделе были риски на фоне отеков и гипертонии. Врачи следили за профилактикой гипоксии мозга новорожденных.

Кесарево сечение было проведено в Перинатальном центре Хасавюрта. В результате на свет появились девочка весом 2000 г и два мальчика 2300 г и 2600 г. В семье уже есть двойня и еще один ребенок.

Профессионализм врачей разных специальностей, современное оборудование и непрерывное наблюдение за будущей мамой помогли благополучно появиться на свет трем малышам. Уровень перинатальной службы Дагестана позволяет успешно вести даже самые сложные беременности, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.