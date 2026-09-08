Москва8 сен Вести.В Екатеринбурге на базе Центральной городской больницы №7 появится новый перинатальный центр. Строительство начнется в 2027 году. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

На территории больницы №7 в Екатеринбурге в следующем году будем строить новый перинатальный центр. Там несколько помещений, которые уже устарели, которые надо поменять. У нас есть решения, мы в преддверии и в предвкушении изменений. Перинатальный центр будет решать и решит эту задачу в соответствии с потребностью