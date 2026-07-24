В зону ЧС вошел весь Черноморский район Крыма Весь Черноморский район Крыма включили в зону ЧС

Москва24 июл Вести.В зону ЧС попал весь Черноморский район Крыма. Вице-премьер республики Елена Романовская заявила об этом в эфире программы "Главное" на телеканале "Крым 24".

Она пояснила, что это решение поможет местным жителям получить компенсации и социальные выплаты за отсутствие электроэнергии и водоснабжения. Все, кто столкнулся с длительными отключениями, смогут подать заявления специальной комиссии.

Сегодня весь Черноморский район включен в зону ЧС. Определены границы всех сел по нарушению жизнедеятельности, поэтому сегодня уже в Черноморском районе работают по всем селам комиссии по приему заявлений подчеркнула Романовская

Утром в пятницу, 24 июля, "Крымэнергоинформ" сообщил об очередных ударах ВСУ по объектам энергоснабжения. Это привело к новым отключениям света на Северо-Западе, Востоке и Юге Крыма.