Психолог рассказала, как следует общаться с детьми в предэкзаменационный период Психолог Гайнулина: родителям нужно научить детей воспринимать ошибки как опыт

Москва18 ноя Вести.Родители в период подготовки к ОГЭ и ЕГЭ должны научить детей воспринимать ошибки как жизненный опыт, а не как повод для разочарования. Об этом NEWS.ru рассказала семейный психолог Оксана Гайнулина.

Она отметила, что экзамены проверяют не только знания, но и способность выдерживать стресс.

Во время подготовки к экзаменам спросите, как себя чувствует подросток, или о том, что дается ему труднее всего. Не давайте советов. Просто выслушайте и побудьте рядом. Потом объясните, что волноваться перед экзаменом — нормально. Главное, чтобы подросток знал, что, какой бы ни была оценка, дома его ждут с поддержкой. И любое развитие событий — это всего лишь очередной жизненный этап и опыт рассказала Гайнулина

При этом она также порекомендовала родителям обсудить с детьми альтернативные варианты на случай, если результаты экзамена окажутся ниже ожидаемых.

Заранее перед экзаменами обсудите с подростком план Б. Если результат окажется не таким, как все ожидали, это будет неприятно, но точно не испортит всю жизнь. Всегда можно выбрать другой вуз, направление, взять дополнительный год добавила собеседница издания

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в 2027 году у школьников сохраняется право на пересдачу одного из предметов ЕГЭ до конца экзаменационной сессии.

Кроме того, Министерство просвещения РФ не намерено усложнять задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2027 году.