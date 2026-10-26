Москва26 октВести.В 2027 году у школьников сохраняется право на пересдачу одного из предметов ЕГЭ до конца экзаменационной сессии, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Подготовлены проекты совместных приказов Минпросвещения и Рособрнадзора с расписанием единого государственного экзамена, основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена на 2027 год.
Сергей Кравцов подчеркнул, что у школьников сохраняется гарантированное право на пересдачу одного из предметов до конца экзаменационной кампании.
Это также позволяет избежать лишнего психологического давлениясказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства
Он добавил, что на экзамене никогда не спросят того, чему не учили в школе; школьная программа и задания ЕГЭ строго синхронизированы.