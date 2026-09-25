Кравцов: школы летом могут проводить занятия, но это не продление учебы Дополнительные программы могут реализовываться в течение всего календарного года

Москва25 сен Вести.В летний период российские школы могут проводить дополнительные занятия и практики, однако участие в них не означает продление учебного года. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, дополнительные общеобразовательные программы могут реализовываться в течение всего календарного года.

Летом школы могут проводить дополнительные занятия, практики, воспитательные мероприятия и работу пришкольных лагерей. Однако участие в них не означает продления учебного года отметил министр

В Министерстве просвещения РФ считают, что дополнительные занятия – это возможность для школьников не потерять навыки, а также подготовиться к новому учебному году. Кроме того, лето – хорошее время, чтобы устранить пробелы в знаниях. Дети спокойно могут вернуться к сложным темам и разобрать материал, не боясь плохих оценок.