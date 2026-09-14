Москва14 сен Вести.Формат Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не нуждается в коренных изменениях, поскольку доказал свою эффективность и непрерывно совершенствуется. Об этом в интервью РИА Новости на полях Международного фестиваля молодежи заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По словам заместителя председателя правительства, процедура проведения экзамена уже стала устойчивой и надежной. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов также заверил, что ведомство не планирует усложнять ЕГЭ в 2027 году.