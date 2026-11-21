В кризисном центре объяснили, почему женщинам нужно пройти годовую реабилитацию Краснослободцева: жертвам тиранов безопаснее быть в центре не меньше года

Москва21 ноя Вести.Длительное пребывание в кризисном центре дает пострадавшим от тиранов женщинам гораздо больше шансов на полную безопасность и самостоятельную жизнь. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила руководитель кризисного центра для женщин, пострадавших от домашнего насилия Наталья Краснослободцева.

По ее словам, при обращении в кризисный центр женщинам бесплатно предоставляется психологическая и юридическая помощь, а также проживание, питание и все необходимые базовые предметы для жизни.

В нашем кризисном центре мы предлагаем находиться год, но женщина может уйти раньше. Чаще всего кризисные центры предлагают два-три месяца. К нам попадают сложные истории, обычно за год, когда она не у мамы, не у подружки, не просто где-то там теряется, а она в кризисном центре, который может предоставить бумаги … в суде представлять ее интересы, то тогда тиран понимает, что это не просто эмоциональный всплеск, и она вернется, как обычно. Потому что некоторые по два-три раза уходят. А это серьезное ее намерение разрушить такой формат жизни, уйти от насилия. Поэтому эта длительность невозврата к нему на 100% дает ей безопасность в намерениях. Ну и она восстанавливается сказала она

Ранее заслуженная артистка Белоруссии Анжелика Агурбаш заявила, что правительство должно работать над тем, чтобы женщины чувствовали себя безопасно.