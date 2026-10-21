В РФ хотят запретить общение в родительских чатах после 21.00

Правозащитники предложили ограничить переписки в родительских чатах после 21.00 В РФ хотят запретить общение в родительских чатах после 21.00

Москва21 окт Вести.Специалисты правозащитного центра "Сорок Сороков" направили в Министерство просвещения РФ обращение об ограничении активности в родительских чатах. Об этом пишет Life.ru, цитируя текст инициативы.

Основная предлагаемая мера – ограничить период активности. Правозащитники настаивают, что вести переписку в родительском чате в мессенджерах можно только в период с 8.00 до 21.00.

Сообщения от представителей родительских комитетов, классных руководителей или администрации поступают в позднее время, что нарушает право граждан на отдых и вторгается в личное время; чаты превращаются из инструмента информирования в площадку для эмоциональных споров и давления говорится в тексте обращения

Ранее о необходимости регламентировать работу родительских чатов высказалась председатель Общероссийского профсоюза образования Лариса Солодилова. Она объяснила, что в текущих условиях нарушаются и права учителей, которые вынуждены получать оскорбления и отвечать на сообщения в нерабочее время.