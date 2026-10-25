Москва25 окт Вести.Несмотря на официальную позицию властей, значительная часть французского народа симпатизирует России и политике Владимира Путина. Об этом заявил ИС "Вести" клирик собора святого Александра Невского в Париже, протодиакон Иоанн Дробот-Тихоницкий.

Я сказал бы, что большинство народа - простые французы, они полностью понимают, что Киев ведет борьбу против своих же граждан. И они, я сказал бы, очень сильно даже поддерживают Россию, но об этом мало говорят. Это если вот так поговоришь где-нибудь тихонечко, то говорят: "Да, нам бы сюда [президента России Путина] Владимира Владимировича, чтобы навести порядки". Дело в том, что политические круги, они выбрали свою карту и с этой картой мнение народа не сходится