Москва25 октВести.Несмотря на официальную позицию властей, значительная часть французского народа симпатизирует России и политике Владимира Путина. Об этом заявил ИС "Вести" клирик собора святого Александра Невского в Париже, протодиакон Иоанн Дробот-Тихоницкий.
Я сказал бы, что большинство народа - простые французы, они полностью понимают, что Киев ведет борьбу против своих же граждан. И они, я сказал бы, очень сильно даже поддерживают Россию, но об этом мало говорят. Это если вот так поговоришь где-нибудь тихонечко, то говорят: "Да, нам бы сюда [президента России Путина] Владимира Владимировича, чтобы навести порядки". Дело в том, что политические круги, они выбрали свою карту и с этой картой мнение народа не сходитсярассказал протодиакон
Ранее внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль заявил, что хотел бы видеть у будущего французского лидера качества, которыми обладает российский президент Владимир Путин.