Москва26 ноя Вести.Русская православная церковь играет огромную роль в миротворчестве, заявил ИС "Вести" председатель и основатель "Фонда Пьера де Голля за мир, согласие и дружбу между народами", внук первого президента Пятой республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль.

Он стал одним из участников XXVIII Всемирного русского народного собора, тема которого в этом году – "Единство народа и духовный суверенитет как основа развития России".

Я хотел бы подчеркнуть необыкновенное единение, которое замечаю между российским государством и православной церковью. Русская православная церковь, безусловно, играет огромную роль в реализации программ и идей миротворчества и урегулирования конфликтов, особенно в военных и послевоенных ситуациях сказал он

Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев в свою очередь отметил, что во многом многогранность и единство России также обусловлено историческим контекстом.

Есть историческая судьба России, множество языков, народов, но все это очень дружная семья, по большому счету - один большой многонациональный народ добавил политик

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объяснил, почему цивилизация России привлекает людей