Пьер де Голль рассказал о роли культурного диалога в борьбе с пропагандой Европы

Внук де Голля рассказал, как бороться с европейской пропагандой Пьер де Голль рассказал о роли культурного диалога в борьбе с пропагандой Европы

Москва8 окт Вести.Бороться с европейской пропагандой, которая выставляет Россию агрессивной страной, можно с помощью развития научного и культурного диалога между РФ и Европой.

Об этом сообщил внук экс-президента Франции Шарля де Голля, заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль.

В беседе с РИА Новости он отметил, что за пропагандой стоят европейские политики, которые не могут обеспечить безопасность собственных граждан.

Настоящая пропаганда европейской технократии полностью подменяет реальность сказал Пьер де Голль

Он указал на важность перекрестного общения в борьбе с пропагандой.

Опыт показал, что даже в худшие времена, во время Холодной войны, всегда существовал контакт между учеными, исследователями, деятелями искусства. Это то, что абсолютно необходимо сохранить подчеркнул Пьер де Голль

По его словам, также помогут контакты между европейской и российской молодежью.

Ранее историк Рене Барки заявил, что западная пропаганда привела к демонизации образа России во французском обществе. Население страны полагает, что это американцы освободили Францию "от нацистского ига", добавил он.