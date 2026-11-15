Москва15 ноя Вести.Защита русского присутствия – храмов и церквей, включая верующих и атеистов, находящихся за пределами страны, - является защитой русского статуса и ценностей. Россия будет защищать свои святыни и своих граждан. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии иерей Илия Макаров.

По его словам, сохранение православных храмов и церквей, является фундаментальным аспектом поддержания русской национальной идентичности и культурного наследия, определяющего место России в мире.

Когда мы говорим о русских людях, проживающих в других странах (как о верующих, так о нецерковных) – обо всех, то Россия защищает нас всех. Это важно, потому что все они наши. Но оппонентам России думается, что если они сейчас поднажмут на русское присутствие, как им кажется, в лице поместных церквей, то тогда мы будем по-другому реагировать на их запросы. Но важно понять, что защита русских людей, защита церквей, храмов — это, прежде всего - защита нашего русского статуса, это защита наших ценностей, и по-другому быть не может заявил иерей Макаров

Ранее заслуженный юрист России, адвокат, писатель Павел Астахов заявил, что специальная военная операция на Украине является священной борьбой России за веру и освобождение русскоязычного населения и православной церкви от гонений и раскола. Астахов назвал текущую спецоперацию священной, поставив ее в один ряд с борьбой советского народа против фашизма в годы Великой Отечественной войны.