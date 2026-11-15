Москва15 ноя Вести.Отправляясь в зону проведения специальной военной операции, священнослужители не оставляют свою паству, а напротив - проявляют свою преданность, укрепляя и защищая свой приход, церковь и Отечество. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии иерей Илия Макаров.

По его словам, присутствие в зоне боевых действий священнослужителей свидетельствует о неразрывной связи с народом и готовности разделить судьбу страны в переломный момент.

Когда наши священнослужители едут в зону СВО, они не оставляют, а наоборот идут укреплять, защищать и свою семью, и свой приход, и церковь всю русскую православную, и всю Россию. Всегда церковь была с народом. Но если нужно защищать, то для священника не может быть никакого выбора. Я с гуманитарными миссиями лично бывал тоже в зоне специальной военной операции. Я видел, как мы там нужны. Священник должен быть на передовой. Если сегодня решается судьба страны там, значит, там должен быть священник. Такой поступок священника делает приход дружнее. Это не про то, что пастырь уходит и овцы рассеиваются, наоборот, они [паства] понимают за что сейчас сражается в буквальном смысле слова, и на духовном фронте, их пастырь, и как они должны сейчас этому помочь рассказал иерей Макаров

Ранее сообщалось, что фронтовой священник Антоний Щербина, клирик Тихорецкой епархии, погиб в среду, 11 ноября, в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 40-летний священник ушел на фронт добровольцем и нес пастырское служение в казачьем отряде "БАРС‑11" на Запорожском направлении.